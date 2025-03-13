行動方案陸續出台　銀行多舉措助燃消費

近年來，潼南區堅持“綠水青山就是金山銀山”的生態發展理念，深入挖掘“油菜花經濟”的潛力，以花為媒，大力推進農文旅融合發展，有效助力農民增收和鄉村振興。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月13日電／據新華社報導，積極融入銀發經濟、文旅經濟等各類消費場景，加力支持開展消費品“以舊換新”行動，助力居民提升財產性收入……銀行業金融機構近期陸續推出擴大內需提振消費行動方案，多維度“助燃”消費。專家表示，銀行要密切關注消費熱點，發掘消費金融服務潛力，同時充分發揮其專業優勢，推動客戶優化資產配置結構、提高投資收益。



融入各類消費場景



深入拓展多元消費場景、全力提升服務能級，已成為銀行激發消費活力、助力經濟增長的重要發力點。



建設銀行近日發布的《消費金融專項行動方案》提出，加強覆蓋消費全領域的綜合金融服務，要在消費全領域持續推進信貸產品創新，全面滿足居民日常、大宗消費信貸資金需求；積極融入銀發經濟、首發經濟、冰雪經濟等消費熱點領域，開展主題系列活動，推出“養易貸”專項養老貸款產品，發揮“健養安”養老金融特色網點適老化服務能力，滿足老年人各項金融服務需求。



郵儲銀行在《提振消費擴大內需行動方案》中明確，提升服務能力，創新多元化消費場景。在提升產品和服務能力方面，推進白金卡權益升級，以支付為連接，打造“智慧百搭派券平台”“智慧魔方運營平台”“啃瓜行動”三大平台，持續提升客戶消費體驗。



中國銀行則推出“萬千百億”惠民行動。在新興消費領域，該行提出，積極服務消費新業態、新模式，推動金融服務和場景深度融合，支持平台經濟創新發展。文旅消費方面，聯合文旅機構開展福仔雲游記活動，上線雲游黃山、雲游敦煌等活動，以“金融＋文旅”模式弘揚中國傳統文化，助力各地文旅經濟發展。國潮消費方面，依托手機銀行推出同業首家全國老字號線上聚合平台——老字號國潮館，助力老字號品牌產業升級。綠色消費方面，在手機銀行推出個人碳賬戶專區，支持客戶通過步行運動和快捷支付、中銀E貸等線上金融業務累積碳能量值，3月底上線碳能量兌換微信立減金活動。