新興市場基金追捧中資AI股　上月顯著加倉

中評社香港3月13日電／滙豐整合全球最大主動型新興市場基金數據後，發現有關基金上月“低配”中資股幅度有所加大，其中，有基金減持了部分股份後，轉而增持與人工智能（AI）相關的中資股，包括在港上市部分重磅科技股。



信報財經新聞報導，主動型新興市場基金2月份“低配”中資股的幅度為290基點，較1月份的260基點略為擴大，反映中資股股價上升速度，較基金調配新資本的速度更快。上述數據由滙豐收集，來自全球約300隻最大的主動型新興市場基金，資產管理規模合計達5600億美元。



滙豐指DeepSeek的出現，推動了更多新興市場基金增持AI相關中資股。一眾中資AI相關股份當中，上月300隻基金對美團（03690）、金山軟件（03888）及攜程（09961）的增持幅度最顯著，分別達到3.4個百分點、2個百分點及1.9個百分點，小米（01810）及阿里巴巴（09988）期內獲增持幅度亦錄得1.3個百分點。



滙豐推斷，流入中資科技股的主動型新興市場基金，有部分來自減持其他中資股，因海外收入佔比較重的中資股，如拼多多及滔搏（06110），期內於一眾新興市場基金持股當中，錄得最大減持幅度，達到2.2個百分點。



以整體新興市場基金計，美團是獲主動型基金增持幅度最大的股份之一，而滔搏及申洲國際（02313）則是減持幅度最明顯的在港上市中資股。整體市場方面，與主動型基金本身的基準指數比較，新興市場基金最“高配”的市場分別是巴西、墨西哥及印尼，反觀最“低配”的市場則是中國、沙特及韓國，惟整體有超過九成基金的持倉仍有覆蓋中資股。



另一邊廂，市場關注資金是否開始從美股輪動至中資股，道富環球投資管理環球投資總監Lori Heinel表示，上周全球資金流數據反映美股整體仍有資金流入，估計可能是有投資者入市撈底或為投資組合再平衡所致。她指出，機構投資者需時調整資金配置，通常最少要一個月，最長甚至三季。

