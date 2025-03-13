科技七雄灰頭土臉　高盛下調標普500預期

中評社香港3月13日電／近期高盛發布一份關於美股標普500指數的分析報告，指出受多種因素影響，股市波動加劇，因此下調了標普500的每股收益（EPS）和估值預期。



钜亨網消息，高盛的報告顯示，在過去三週內，標普500指數從歷史高點大跌9%，其中被稱為“科技七雄”的股票價格大幅下挫14%，本益比從30倍降至26倍，對指數的修正跌幅貢獻超過一半。相較之下，去年“科技七雄”對指數的總報酬率貢獻超一半，達到25%。同期，等權重指數（SPW）代表的典型股票價格下跌了6%，本益比從17倍降至16倍，較11月底的歷史高點低了8%。



推動美股上揚的主因是人工智能業務的快速發展，特別對美國科技企業帶來大幅的盈利增長，其中主導美股升勢的“科技七雄”（Magnificent Seven）包括英偉達、微軟、亞馬遜、Meta、蘋果、Alphabet及特斯拉。



市場下跌的主要原因包括政策不確定性上升（與關稅相關）、經濟成長前景的擔憂以及頭寸平倉，尤其是對沖基金的平倉行為。



高盛將2025年底標普500數的目標從6500點下調至6200點，反映出其對預期本益比倍數的4%下調，從21.5倍降至20.6倍。新的目標意味著在今年剩餘時間內，股價有11%的上漲空間，這與年初的預期回報率相近，但起點更低。

