受惠創科　香港新股集資今年料達1560億

左圖：香港有力成為全球領先的金融和創科中心。右圖：深港河套區將成為創新政策的試驗田。（大公報） 中評社香港3月13日電／大公報報導，亞洲科技變革峰會2025昨日起一連兩天在香港合和酒店舉行。財政司司長陳茂波在活動上致辭表示，受益於“一國兩制”制度優勢，香港將會成為全球領先的金融和創科中心。過去幾年政府大量投資創新科技，制定全面戰略加速整個領域發展，正將香港的科技生態圈從上游擴展到下游。北部都會區將有300公頃土地預留作創科發展，而深港河套區將成為創新政策的試驗田。



陳茂波指出，資金是創科發展重要因素，受惠於科技行業的樂觀表現及中央鼓勵內地龍頭企業來港上市，預計香港今年新股集資額將達到170億至200億美元（約1326億至1560億港元）。



陳茂波表示，香港擁有雄厚的基礎科研實力，是全球唯一擁有五間百強大學的城市，三間本地大學在人工智能及數據科學排名屬全球前25位。



陳茂波指出，香港創新科技生態圈正迅速發展，過去幾年政府大量投資在創新科技，制定全面戰略以加速整個領域發展，從支持研究和商業化研究成果，到培養初創企業、吸引戰略企業和推廣先進製造業，正將香港的科技生態圈從上游擴展到下游。近兩年，更迎來了英國阿斯利康、中國電池巨頭寧德時代等一些世界領先的創新企業在深圳設立地區總部或研發中心。



他亦指出，香港受益於擁有“一國兩制”制度優勢，享有優先進入內地市場的先機，同時奉行普通法以及遵守最佳的國際商業標準和慣例，包括知識產權保護，人才、資產、數據等自由流通，對創科活動和吸引人才至關重要。除此之外，作為內地和國際數據的交匯點，對人工智慧、生命及健康技術研究有重大益處。

