押送杜特爾特包機抵海牙　未來數日出庭受審

杜特爾特的支持者12日在海牙示威。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月13日電／據大公網報導，綜合半島電視台、路透社報導：菲律賓前總統杜特爾特搭乘的包機已於當地時間12日抵達荷蘭海牙，路透社引述消息人士報導，他將被押送至國際刑事法院（ICC）的拘留所，或將在未來數日首次出庭受審。



杜特爾特的女兒、菲律賓副總統莎拉12日也啟程前往荷蘭。菲律賓媒體稱，莎拉計劃到荷蘭幫助父親組織法律團隊。



當地時間12日上午7時40分，莎拉從馬尼拉啟程飛往荷蘭。她11日晚在社交媒體發表聲明說，菲現政府基於ICC逮捕令拘留其父親的行為“公然侮辱了菲律賓主權”，並表示將跟隨父親前往海牙參加審判。ICC自2021年起正式對杜特爾特領導的打擊毒品犯罪行動是否有違反人權的情況進行調查，並於本月11日向ICC駐馬尼拉辦事處發送逮捕令副本。



菲律賓於2011年成為ICC成員，2019年退出。曾在杜特爾特任總統期間擔任其法律助理和發言人的帕內洛說，ICC在菲律賓沒有管轄權，對杜特爾特的逮捕令站不住腳。ICC檢察官則表示，該法院對2011年至2019年期間菲律賓發生的任何罪行都擁有管轄權。



帕內洛表示，杜特爾特的小女兒韋羅妮卡計劃向菲律賓最高法院提交人身保護令申請，要求菲政府將杜特爾特帶回國。