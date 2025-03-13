民主黨勝出格陵蘭島選舉　反對美國吞並

格陵蘭民主黨領導人尼爾森（左四）和黨友及支持者慶祝勝選。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月13日電／據大公網報導，綜合美聯社、路透社報導：丹麥自治領地格陵蘭島11日舉行自治議會選舉，立場中間偏右、親商的反對黨民主黨贏得約30%選票，成為自治議會第一大黨。分析指，在美國總統特朗普揚言控制格陵蘭島之際，支持逐漸從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出此次選舉，如何應對特朗普將是格陵蘭新政府的首要議題。



選舉結果顯示，民主黨獲得約30%選票，成為議會第一大黨，該黨在上屆選舉僅獲得約9%選票。最大在野黨納萊拉克黨獲得約24%選票，排名第二，該黨主張格陵蘭快速獨立。



目前格陵蘭自治政府總理埃格德所在的“因紐特人共同體”黨獲得約21%的選票，排名第三。由於本次選舉沒有任何單一政黨獲得過半議席，得票最多的民主黨將與其他政黨協商組成聯合政府。民主黨領導人尼爾森11日表示：“我們不指望明天就獨立，我們希望打好基礎。”



路透社稱，目前格陵蘭議會6個政黨中的5個均表態不信任特朗普。民調顯示，85%的格陵蘭人不希望成為美國的一部分。格陵蘭居民羅森稱，格陵蘭的未來必須由格陵蘭人民決定，“我們不是美國人，也不會成為美國人！”



特朗普上任後頻繁揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。格陵蘭自治政府總理埃格德回應稱，美國不尊重格陵蘭島且“極其不可預測”。