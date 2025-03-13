巴基斯坦：列車遇襲事件中有21名人質遇害

3月12日，在巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達，一名安保人員守衛在火車站附近。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月13日電／據新華社報導，巴基斯坦三軍新聞局12日深夜發表聲明說，在日前發生的恐怖分子襲擊並劫持客運列車事件中有21名人質遭到殺害，4名軍人在對恐怖分子的清剿行動中死亡。聲明未公布遇襲列車上的人員總數以及被解救人質數量。