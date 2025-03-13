卡尼將宣誓就任加拿大第24任總理

中評社北京3月13日電／據新華社報導，加拿大總督府12日宣布，新當選的加拿大自由黨黨首馬克·卡尼將在14日上午宣誓就任加拿大第24任總理。



根據加拿大總督府辦公室的日程安排，加拿大總督瑪麗·西蒙將在總督府主持宣誓儀式。根據慣例，現任總理特魯多在卡尼宣誓就職前將拜訪總督並正式遞交辭呈。內閣名單將在卡尼宣誓當日公布。



加拿大執政黨自由黨9日宣布，卡尼以壓倒性的優勢當選為該黨新領導人。卡尼將接替特魯多出任加拿大總理，組建新內閣。