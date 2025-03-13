世貿組織：政策不確定性對全球貿易造成壓力

中評社北京3月13日電／據新華社報導，世界貿易組織12日發布報告說，全球貨物貿易在2024年第四季度保持穩定，預計在2025年前幾個月繼續增長。然而，貿易政策不確定性增加以及潛在的新關稅措施，可能會在中期對貿易造成壓力。



世貿組織發布的最新一期《貨物貿易晴雨表》顯示，全球貨物貿易景氣指數從去年12月發布的102.7微升至102.8，高於基準點100，表明全球貨物貿易仍呈現增長態勢。



各成分指數均處於或高於趨勢水平。其中，出口訂單指數為101.0，電子元件指數為102.3，原材料指數為101.6，處於趨勢水平。汽車產品指數為105.5，集裝箱運輸指數為103.7，空運指數為102.7，高於趨勢水平。



不過，報告指出，貿易政策不確定性上升可能會暫時推高貿易，企業和消費者在潛在措施出台前提前進口，可能導致今年晚些時候需求減少。



根據全球貨物貿易景氣指數的編制規則，指數大於100表示全球貨物貿易增長高於預期水平，反之則表示增長低於預期水平。



世貿組織2016年7月首次發布全球貿易景氣指數，通過采集主要經濟體的貿易統計數據，就當前世界貿易的短期發展走向提供早期信號，為貿易政策制定者和工商界提供更為及時的國際貿易信息。

