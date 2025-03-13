中式餐飲加快出海　讓“中國味道”香飄海外

海外的四川火鍋餐飲店積極探索創新之道。（圖片來源：人民網） 中評社北京3月13日電／據人民網報導，當前，中式餐飲出海的步伐加快，海外市場規模持續擴大。據相關機構預測，到2026年海外中式餐飲市場規模有望增至4095億美元，年復合增長率達9.4%。更多“中國味道”的融入豐富了各國民眾的飲食選擇，促進了多元文化的交流。近年來，阿聯酋杜拜、德國柏林、泰國曼谷的一些中式餐飲品牌在拓展當地市場時，深刻認識到本土化的重要性，在保持經典味道的基礎上不斷推動本土化創新，在食材、調味等方面積極與當地資源、消費飲食習慣結合，孕育了品牌，探索了經營模式。



杜拜“小龍坎火鍋”——



“做好美食的同時講好中國故事”



近日，杜拜美食博主基亞尼在他的社交媒體賬號上發了一個視頻“杜拜最火的火鍋在哪裡？”。他在視頻中介紹了自己探訪杜拜小龍坎火鍋店的經歷，表示“這裡有令人垂涎的美食，讓你直接穿越到成都”。這個視頻獲得近4000次點贊，成為基亞尼最受歡迎的美食視頻之一。



“很多客人通過社交媒體找到小龍坎。”杜拜小龍坎火鍋店投資方、杜拜歐邁集團董事長潘國餘表示，作為小龍坎火鍋在中東的第一家加盟店，他們在店面裝修和食材上都下了功夫。火鍋店開在杜拜國際城的一家購物中心內。為了體現中式傳統裝修風格，裝修材料都從國內運來，甚至在商場內用泥瓦搭出了屋頂。“在食材方面，我們保持小龍坎的原汁原味，底料和‘天府窖藏’都從國內空運來；同時不斷創新，如借助渠道優勢，推出特色海鮮和鮮切牛肉，這都是國內小龍坎火鍋店沒有的。考慮到當地風俗習慣，我們還同總部合作研發了清真底料。”



記者採訪當天看到，包廂都已訂滿，大堂卡座平均翻台兩次。在杜拜居住40多年的飲料經銷商克林特帶著全家人在涮火鍋。他說，自己經常到中國各地出差，尤其喜歡四川火鍋。“中餐是中國文化的一部分，一起吃飯是朋友間加深瞭解的最好途徑。我非常享受同中國朋友一起吃火鍋、唱卡拉OK的經歷。去年2月一聽說這裡要開火鍋店，我就來了，這裡的火鍋很地道。今天是第三次和家人來。”克林特4歲的女兒說，她尤其喜歡涮鮮切牛肉和石斑魚片。