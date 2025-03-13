】 【打 印】 
俄遠東一辦公樓火災致5人死亡
http://www.CRNTT.com   2025-03-13 13:55:44


　　中評社北京3月13日電／據新華社報導，俄羅斯緊急情況部13日在社交媒體發布消息說，俄遠東地區阿穆爾州首府布拉戈維申斯克市一辦公樓當地時間13日清晨發生火災，造成5人死亡。

  消息說，目前大火已撲滅，過火面積180平方米。火災致5人死亡，另有3人受傷。俄聯邦偵查委員會阿穆爾州偵查局已就該事故刑事立案。火災原因正在調查中。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：