泰國春武裡府，美的集團家用空調事業部的5G全聯接工廠內景。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月13日電／據人民網報導，中國—老撾人工智能創新合作中心等數字合作新項目加快落地——中國東盟攜手打造增長“數字引擎”



在十四屆全國人大三次會議期間，廣西代表團提交《關於支持廣西設立中國—東盟人工智能創新合作中心的建議》。在人工智能時代，廣西發揮獨特優勢，加強與東盟國家在數字經濟領域的合作。今年2月，廣西與老撾簽約共建中國—老撾人工智能創新合作中心。這是中國與東盟國家簽訂的首個人工智能合作創新平台。



近年來，中國與東盟國家在數字領域的雙多邊合作蓬勃發展，各方共享“數字紅利”，攜手打造“數字未來”，為區域經濟社會發展注入更多新動能。



共建數字生態



“目前，中國與馬來西亞、新加坡、越南、印度尼西亞和柬埔寨等多個東盟國家簽署了關於加強數字經濟領域投資合作的諒解備忘錄。”



在廣西壯族自治區憑祥市，中國首個跨境智慧口岸中越友誼關—友誼智慧口岸項目日前進入調試尾聲。該口岸正式投用後，將基於衛星導航和5G技術，利用無人駕駛運輸車和自動化吊裝設備，配置智能檢查系統，借助智慧指揮調度平台，實現24小時不間斷無人化智能化通關。作為中國通往東盟國家最大的陸路口岸，友誼關口岸插上“數字”翅膀，將進一步提高通關效率，有效服務中國—東盟產業鏈供應鏈穩定發展。



科技感“拉滿”的友誼關口岸，是中國東盟以“數字引擎”賦能各領域高質量發展的一個生動縮影。如今，數字合作已經成為中國與東盟國家雙多邊合作中的一大亮點。



在基礎設施方面，中國建設中越、中老和中緬等跨境陸地光纜系統，與十餘個東盟運營企業實現網絡互聯。多家中國企業積極參與東盟地區數字基礎建設，與泰國推動5G數字基礎設施發展，與印尼開展國家網絡專項，在馬來西亞建設國家數據中心，與菲律賓合作推進光纖到戶，加快了東盟國家的數字普遍服務進程。