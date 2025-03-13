日產汽車高層換帥應對經營壓力

中評社北京3月13日電／據新華社報導，日產汽車公司11日宣布，決定自4月1日起對公司高層進行調整，現任社長內田誠的職位屆時將由目前的首席規劃官伊萬·埃斯皮諾薩接替。



2024年11月日產發布的財報顯示，受美國市場銷售成本上升等多重因素影響，日產公司去年上半財年（2024年4月至9月）淨利潤同比驟降94%。日產當時還宣布，將在全球削減20%產能，裁員9000人。



為渡過危機，去年12月日產與本田宣布開啟合併談判，但由於雙方在合併談判中分歧明顯，今年2月，這兩家車企正式決定取消合併計劃。



