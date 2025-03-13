桃城機場——低空經濟火　發展信心足

中評社北京3月13日電／據人民日報報導，春日裡，河北省衡水市桃城機場內一片熱鬧場景。低空項目體驗區、培訓區、購買區等各區域人頭攢動。市民遊客或興奮地體驗著低空飛行，或認真地接受著飛行培訓，或仔細地挑選著心儀的飛行器模型。



記者遇到剛剛體驗完飛行的北京遊客陳廣義。他興奮地說：“我一直對飛行充滿向往，今天終於有機會親身體驗一下了！坐上飛機俯瞰大地，感覺太棒了！”



衡水桃城機場負責人何童介紹，該機場2020年成為民航局備案制改革後通過審核批准的B類通用機場，規劃占地面積20平方公里，總投資167億元，建設內容包括航空飛行營地、無人機基地、航空器材展示交易維修中心、航空器博物館、航空運動休閑綜合體等。



衡水發展低空經濟，條件得天獨厚。當地有1100平方公里空域，4000米高度，全年可飛行時間320多天，且緊鄰衡水湖，風光秀美，適宜航空觀光游覽。衡水地處京津冀南下北上、東出西聯的“黃金十字交叉處”，成為京津冀遊客低空旅遊的絕佳之地。



“如今，衡水桃城機場已成為中國民航飛行員協會培訓中心、國家體育總局直屬營地、中國航空運動協會的總部基地，是全國最大的旋翼機交付培訓中心，先後被命名為全國科普教育基地、中國民航無人機考試中心等。”何童說。



在講解員肖麗麗的引導下，記者來到了機庫，裡面停放著大大小小數十種飛行器，有熱氣球、三角翼、旋翼機、輕型飛機等。最引人注目的當數造型流暢、線條優美的“毒蛇”飛機。



“2021年，我們引進斯洛伐克‘毒蛇’飛機在國內的首條組裝生產線。如今飛機的螺旋槳、蒙皮等零件都已國產化，國產化率達60%以上。”飛行教員孫岩說，“這款飛機去年10月份正式交付用戶，今年我們又接到了3批新訂單。”