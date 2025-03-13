事關今年重點工作分工落實，國務院作出部署

中評社北京3月13日電／據新華社報導，12日召開的國務院常務會議，討論通過《國務院2025年重點工作分工方案》，指出各部門、各單位要主動對號入座，以更加強烈的擔當、更加積極的作為，把各項工作任務完成好，以實幹實績兌現向人民作出的莊嚴承諾。



大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求；因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系……今年的政府工作報告明確了全年重點工作任務。



會議明確指出，要細化措施加快落實，與各種不確定因素搶時間，緊抓快幹、靠前發力。同時密切跟蹤形勢變化，做好政策儲備，確保需要時能夠及時推出、盡快見效。



中國社會科學院工業經濟研究所副研究員李偉認為，全國兩會剛剛閉幕，國務院常務會議緊接著召開，體現了時不我待的緊迫感。“當前，經濟社會發展過程中面臨著種種不確定性，要針對未來可能出現的新情況新問題，提前做好政策儲備、豐富政策工具箱，根據形勢變化及時推出應對舉措，更好地穩定預期、實現目標。”



會議提出，要聚焦重點精準發力，善於找到牽引性、撬動性強的切入點，不斷謀劃新的抓手和載體，以點帶面提升抓落實的整體效能。



去年以來，針對經濟社會發展中存在的突出問題，“兩重”（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）、“兩新”（大規模設備更新和消費品以舊換新）等政策出台，發揮了重要的撬動作用。



李偉認為，政策精準發力就是要針對問題找到有突破性的政策抓手，盡可能發揮政策最大效能。



會議指出，要強化對地方的指導支持，在要素保障、科技創新、改革開放先行先試等方面制定支持政策、拿出具體方案。