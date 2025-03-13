AI眼鏡即將迎來爆發期

中評社北京3月13日電／據新華社報導，中國信息通信研究院3月12日於浙江大學計算機創新技術研究院舉辦了“AI眼鏡產業推進專題研討會”。眾多業內專家、企業代表齊聚一堂，共同探討AI眼鏡產業的發展趨勢、核心技術突破以及標準認證體系建設等關鍵問題。這一研討會的舉辦，也將AI眼鏡這一新興領域推向了大眾視野。​



近年來，AI眼鏡發展勢頭迅猛，諸多跡象表明，其即將步入爆發期。2023年9月，Meta發布新一代Ray－BanMeta智能眼鏡，發售初期便憑借時尚外觀及與Instagram等視頻平台的聯動引發廣泛關注。在2024年第四季度，該款眼鏡單季度銷量達68萬副。其熱銷拉開AI眼鏡行業上升的序幕，讓整個科技行業看到了AI眼鏡市場的巨大潛力。​



進入2024年12月，大鵬、雷鳥、Rokid、杭州李未可科技等多家品牌紛紛召開AI眼鏡發布會，推出新品。不僅如此，後續小米、三星、Meta和蘋果等消費電子行業頭部廠商也有相關產品在籌備中。產品的持續創新，正驅動AI眼鏡快速走向成熟。根據WellsennXR數據，全球2024年AI眼鏡銷量為152萬副，預計2025年將增長至350萬副，同比增長130%，行業創新的快速迭代與終端銷量的快速增長，使2025年極有可能成為AI眼鏡爆發元年。​



AI眼鏡的崛起，離不開硬件與模型能力兩方面的支撐。硬件方面，消費電子創新成為重要驅動力。相較於傳統眼鏡，AI眼鏡增加了攝像頭、麥克風、存儲、SoC等電子零部件，實現了語音交互、拍照等功能，接入大模型後新增的AI功能，更是讓用戶能通過語音操控各項功能，極大提升了用戶體驗。在模型能力方面，自2023年以來，生成式人工智能應用如ChatGPT、GitHubCoPilot和StableDiffusion等不斷湧現，為眾多工作帶來全新體驗。2025年1月，DeepSeek－R1發布並同步開源，其在數學、代碼、自然語言推理等任務上的性能令人稱道。AI模型的效果直接決定AI眼鏡的用戶體驗，Deepseek－R1蒸餾後良好的效果且開源為端側部署提供了良好的條件，有望解決AI眼鏡內容端行業痛點。​