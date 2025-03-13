川商國際聯手中國烹飪大師助力“川菜出海”

此次會晤必將成燎原之勢，或許將成為“出菜出海“的一個重要節點事件，讓川菜香飄海外，讓海外華人味蕾翻滾，全球共享川味，唇齒留香不再是夢，川菜文化的軟實力與中國式管理的硬核雙翼驅動，乘著“川商國際號”破浪前行，直至幸福的彼岸。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京3月13日電／據央視新聞報導，2025年3月11日下午，川商國際迎來了一組特別的客人，他們是由中國烹飪大師黃成基先生帶隊的四川省川菜產業聯合會籌備組副組長袁海波、彭英主任、愛天府品牌公司楊芳董事長一行四人，川商國際首席專家梁勤會長，王璐秘書長、全球幸福聯盟楊正罡理事長、四川省專精特新投資併購聯盟羅棟執行秘書長、川商國際專職翻譯任潔參加了會談，大家在梁會長激情四溢的發言中展開了交流，黃成基會長就“川菜出海”戰略的背景、意義、價值作了詳細的介紹，作為一名資深的學勺人、知名川菜大師，以個人曾經在國外長居多年的經驗，黃會長無不透露著對家鄉美食走出國門，走向世界的憧憬與期望。



“川菜出海”戰略是2018年以來，四川省委、省政府就“川菜要走出去”發布了一系列指導性文件《四川省促進川菜走山去三年行動方案（2018－2020年）》、《四川省川派餐飲服務業培育方案（2021－2022年）》、《四川省促進川菜發展條例》等的具體落實，而四川省川菜產業聯合會在此背景下正式籌備組建，四川省川菜產業聯合會是川菜產業推廣創新的綜合性服務平台，是促進川菜產業標準化、規範化、品牌化、平台化發展的綜合性專業團體，此行與川商國際合作好比借船出海，形成合力一起為廣大海外華人把川菜的品牌、品質、品味做大做強。



黃會長作為中國烹飪大師，曾經旅居日本多年，深感川菜出海、火鍋出海的重要性，但多年的體會，落地緩慢，更需要系統化，國際化，組織化的大力推進。自己也是四川省火鍋供應鏈發展促進會執行會長，從業35年來，在食材供應鏈體系的深度構建，餐飲產業鏈生態孵化深有體會。火鍋是川菜“出海”的主力，在北美洲、東南亞地區和大洋洲3個主要市場十分受歡迎。其中，以海底撈、小龍坎等川菜企業最具代表性。海底撈以120餘家國（境）外門店高居榜首，小龍坎、重慶劉一手、譚鴨血、馬路邊邊、朝天門火鍋在國（境）外門店數量也每年增長，全球化規模化布局。



梁會長對川菜產業聯合會的籌備表示祝賀，熱烈歡迎黃會長、袁秘書長一行的到訪，並向各位來賓詳細介紹了自己以及梁氏管理理論的知識體系、梁氏書院和川商國際，大家對梁勤會長充滿能量的話語嘖嘖稱讚，專注聆聽，梁會長說，“生命在於運動，資金在於流動，朋友在於走動，協會在於活動”，“川菜出海”意義重大，值得一起參與，共同推動，早在學忠書記時代，就倡導了川菜加快產業化，充分認識四川文旅產業的首要地位，今天的會見成果要加快達成雙方戰略合作和具體項目的落地實施，通過川商國際的一帶路戰略將“川菜出海”走向全球。