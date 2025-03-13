規劃師講述湘西鳳凰古城“涅槃新生”故事

中評社北京3月13日電／據光明日報報導，作為參與湖南湘西鳳凰古城更新的規劃師，我清晰記得每個關鍵節點。2020年清明，沱江畔的吊腳樓里，古城文旅公司董事長常紅衛指著空蕩的江面問計：“遊客稀少、演員閑置，怎麼辦？”我提議：“讓《邊城》的翠翠從書里走到江上。”後來，竹筏載著紅傘姑娘對唱山歌，百米沱江畫卷經數字投影躍上堤岸，讓虹橋擠滿拍照的遊客。



改變也在南邊街悄然發生。苗家阿婆收起塑料工藝品，擺出苗綉腰帶；沈從文故居附近的倉庫掛起“旅拍基地”招牌，漢服妝娘給遊客描眉……鳳凰縣委書記毛家提出的“原真再現”策略奏效了——本地人穿苗服賣當地的原生農產品，遊客在青石板上體驗捶布染坊，南邊街找回了該有的煙火氣。



為了更好推進鳳凰的歷史文化傳承發展，我們在每條街巷反復踏勘，在當地政府支持下，確定沱江兩岸建築採用“針灸式修復”：白牆補朱紅窗框，青瓦下植粉色花叢，既保留歷史底色，又提升視覺美感；在沈從文故居旁空地打造小說故事體驗區，還原其生活場景；文興街打通圍牆後，閑置文廟成了文化展演場，斑駁的街道牆面雕刻上文人金句……



小河兩岸的改造最見功夫。工人們測繪古井尺寸，定制出弧線契合的竹制茶亭；吊腳樓閣樓的觀景台，鋼梁全藏在老柱內側，街面望去仍是原樣。鳳凰縣縣長樊忠清提出的“植入年輕人喜愛的新業態”思路初見效果，二十處這樣的“邊角更新”，讓廢棄碼頭變星空露台，古井台添了歇腳竹椅，十幾條背道小巷充滿了活力。



如今走在鳳凰，入夜後，萬千河燈順沱江漂流，與燈光勾勒的吊腳樓倒影交叠成星河。這座活著的古城證明：守住青石板上的歷史年輪，也能奏響新時代的樂章。