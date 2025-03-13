“天關”捕星打開宇宙觀測新窗口

中評社北京3月13日電／據光明日報報導，奇特，一種罕見的天體組合



2024年5月27日，剛剛發射升空的“天關”衛星，利用其搭載的寬視場X射線望遠鏡（WXT，萬星瞳），在鄰近的星系——小麥哲倫雲內，捕捉到了一例奇特的X射線輻射事件。隨後，“天關”衛星又利用其搭載的後隨X射線望遠鏡（FXT，風行天）進行定向觀測，獲取到源爆發期間更為詳細的X射線信息。



這對奇特的天體組合包含一顆質量超過太陽10倍的熾熱大恒星，以及一顆質量與太陽相當的致密白矮星。目前科學界僅發現少數此類系統，WXT探測到該奇特天體的X射線輻射後，為追溯這個編號為EP J0052的新天體的信號來源，科學家隨即調用了“天關”的FXT進行定向觀測。這一發現同時觸發了美國宇航局的雨燕和NICER X射線望遠鏡對該天體進行觀測。歐洲航天局的XMM－牛頓望遠鏡也在觸發信號18天後實施了後續觀測。



最初，科學家們認為這個新天體可能是一個常見的X射線雙星系統，由一顆中子星吞噬其大質量恒星伴星的物質組成。



然而，進一步的數據分析揭示了一個不同的真相。



得益於“天關”衛星在天體最初爆發時便成功捕捉到了信號，科學家們得以對來自不同儀器的多批次數據進行分析。他們研究了在6天內，光在一系列X射線波長上的變化，並識別出爆炸物質中存在的元素，例如氮、氧和氖。這些分析結果為研究提供了關鍵線索。



“我們很快意識到，這是一個極為罕見和珍貴的發現，它們是一對非常難以捉摸的天體。”西班牙空間科學研究所博士後歷西奧·馬裡諾解釋，“這對罕見的天體由一顆我們稱之為Be星的大質量恒星和一顆被稱為白矮星的恒星‘遺骸’組成，Be星的質量是太陽的12倍，而白矮星則是一個緊凑且超高密度的天體，其質量與太陽相當。”