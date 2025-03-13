棉花紡織品碳足跡可定量解析

中評社北京3月13日電／據光明日報報導，記者楊舒從中國農業科學院棉花研究所獲悉，該所王占彪研究員團隊定量解析了童裝、針織衫、工作服、T恤和作訓服等棉質紡織品“從種子到成衣”全階段的碳排放情況，即碳足跡，並提出對應的具體“減碳”策略，為我國棉花紡織服裝產業的可持續發展提供了重要思路和線索，也為全球棉花紡織產業減排策略的制定提供了科學依據。相關研究成果近日發表在環境科學類國際期刊《資源、保護與回收》上。



此前有研究顯示，全球紡織品行業的生命周期碳排放量僅次於石油和天然氣行業，甚至超過國際航空和海運的總碳排放量。我國是全球最大的棉花生產和加工國之一，棉花使用量占全球的32%，紡織品和服裝出口額占全球市場的1／3以上。有數據顯示，我國紡織服裝行業每年可排放約2.3億噸的二氧化碳。因此，在“雙碳”戰略推動下，紡織服裝企業主動管理全價值鏈碳排放，已經成為行業趨勢。



碳足跡是用來衡量某產品在一定時間內直接或間接導致的二氧化碳排放量的指標。王占彪認為，“從種子到成衣”定量解析棉花紡織服裝產業的碳足跡，對推動我國紡織產業綠色轉型具有重要意義。為此，研究團隊基於從棉花種植、軋花、紡紗、織物製造、染色到服裝製作的全生命周期，獲取了大規模的調研數據，結合生命周期評價法，對我國紡織產業鏈進行了全面的實證分析。結果顯示：在整個棉花紡織品全生命周期中，棉花生產、紡紗和製造階段是主要的碳排放源，分別占總碳排放量的22.54%、19.91%和44.70%。



研究發現，通過清潔能源、優化工廠規模、使用有機棉和加強回收利用等4種情景替代方案，棉花紡織品全生命周期的碳足跡可以分別降低52.48%、30.43%、35.95%和62.40%。因此，研究建議通過減少能源消耗、推進工藝技術革新和加強紡織品回收等舉措減少碳排放，推動服裝產業向可持續發展轉型。