當人工智能走進電影片場

中評社北京3月13日電／據人民日報報導，登頂全球動畫電影票房榜的《哪吒之魔童鬧海》，藏著這樣的“AI力量”：電影在劇本定稿後，借助AI技術快速生成數百張甚至數千張設計圖，以豐富的視覺參考提升創作效率、縮短創作周期，讓團隊能夠將更多時間專注於藝術表達和技術打磨。



電影是科技與藝術的深度融合體，從無聲到有聲，從黑白到彩色，從膠片到數字……每一次技術變革，都是電影工業發展的重要推動力。AI技術的應用，不僅是工具層面的創新，更帶來電影製作流程的革新。AI賦能影視創作，將進一步推動電影行業向更高效、更智能的方向發展。



回望歷史，1993年，電影《侏羅紀公園》的製作方就開始與IBM合作，通過高性能的計算機硬軟件解決方案，實現電影中複雜的特效渲染和數據處理。IBM為此組建了超百人的團隊。重視背後的底層邏輯在於：電影製作的技術需求，通常具有高精度、高複雜性和對視覺效果極致追求等特點，一旦技術取得突破，進入其他領域應用時往往能夠形成“降維”優勢，具有強大的跨行業應用潛力。



以虛擬拍攝和虛擬制片技術為例，詹姆斯·卡梅隆在拍攝電影《阿凡達》時，將虛擬拍攝技術應用於電影製作，為觀眾帶來了震撼的視聽體驗，也讓行業看到了虛擬制片的巨大潛力。虛擬拍攝是一種結合了實時渲染和動作捕捉的技術，導演可以在虛擬環境中實時操控攝像機；虛擬制片則更進一步，將虛擬拍攝與實景拍攝無縫結合，創造出既真實又充滿想象力的畫面。



AI在影視中的應用，更呈現出“始於電影，又不止於電影”的藝術追求。虛擬制片技術從電影製作“走進”遊戲產品，通過融合4K高清拍攝技術與虛擬攝影棚，互動影像遊戲《晨昏線》讓觀眾參與劇情、選擇結局，增強互動性、沉浸感和參與感。“影視＋科技”不僅滿足年輕受眾越來越多元的文化需求，也為內容產業開辟新的可能性。電影《流浪地球2》創作期間，視效團隊曾經嘗試用數字人還原角色年輕時的樣貌。參與研發該項技術的人工智能公司，後來將數字人及三維生成技術推向成熟，並陸續落地影視、電商、遊戲等多個領域。