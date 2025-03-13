讓懸浮的微短劇落到真實的土地

中評社北京3月13日電／據人民日報報導，《哪吒之魔童鬧海》登頂全球動畫電影票房冠軍，再次見證了影視精品的強大感染力、凝聚力。相較而言，集結了約3500部新作、滿懷期待迎戰“史上最卷”春節檔的微短劇，則是“門前冷落”。



2025年，向著規範化、精品化不斷蛻變的微短劇行業如何開新局？



2024年中國微短劇市場規模首次達到504億元，成為推動我國影視文化產業高質量發展的驅動器。微短劇憑借“短平快”的創作特徵和“強情緒”的傳播邏輯，迎合現代觀眾的快節奏生活，讓觀眾在零散時間裡，快速獲得娛樂滿足，實現了市場爆發、行業升級、揚帆出海等多重價值。



但微短劇良莠不齊、泥沙俱下的現象始終存在，劇作套路化，內容懸浮無根，誇張獵奇、色情擦邊等情節令人擔憂，小額高頻、誘導充值等消費模式也引發質疑。為此，國家廣電總局持續出台相關政策，對微短劇的片名、備案、審核等進行規範，並牽頭啟動“微短劇＋”行動計劃，以“跟著微短劇去旅行”“跟著微短劇來學法”等創作計劃促進微短劇市場高質量發展，賦能千行百業。



隨著各類影視精品集中湧現，更多平台參與競爭，加之行業本身高度類型化、劇情同質化帶來的審美疲勞，強刺激的邊際效應遞減，觀眾的情緒閾值越來越高，短視頻行業很快將面臨新一輪調整和洗牌。繼續拼流量？無非是一場零和博弈。轉而拼資本？到最後可能一地雞毛。押注大明星？目前看似乎收效甚微。衹有回歸現實生活的軌道，扎根當代大眾的文化語境，走進普通人的內心深處，才能走通、走好屬於自己的發展之路。



讓懸浮的情節落到真實的土地上，將鏡頭從霸總、豪門轉向身邊普通人的生活，善於捕捉生活中那些動人的微光，“微力量”才能走向長久。

