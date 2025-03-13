訪奧地利奧中企業交流協會主席詹偉平

中評社北京3月13日電／據光明日報報導，“現在世界的目光聚焦東方，在奧地利和歐洲同樣如此，對中國的發展前景普遍看好。”奧地利奧中企業交流協會主席詹偉平日前在接受記者採訪時表示，中國的科技進步特別引人矚目，DeepSeek的橫空出世吸引了全世界的關注。“我和奧地利技術與創業協會主席塞巴斯蒂安·科瓦奇及科創界同行有過交流，大家的共同感受是，中國通過有針對性的技術投資，通過投資前瞻性行業，加強了基礎設施，鞏固了技術優勢，這將進一步推動中國蓬勃發展。”



奧中企業交流協會由奧地利經濟界對華友好人士和旅奧華商組成，目標是成為奧地利和中國在經濟、科技領域交流與合作的橋梁，推動兩國的商務活動和項目合作，為兩國創造更多的經濟增長機會。作為協會主席，詹偉平活躍在中奧交流合作的一線。鑒於他作為華人對奧地利經濟及社會發展所作的特殊貢獻，詹偉平於2018年被奧地利政府授予“奧地利聯邦總理經濟顧問”榮譽稱號。



詹偉平表示，奧地利歷屆政府均重視對華關係，兩國具有巨大的合作空間。他曾於2010年隨同時任奧地利總統菲舍爾率領的代表團訪華，也於2018年隨同總統範德貝倫及時任總理庫爾茨率領的代表團訪華，親身感受到奧政府及企業對兩國關係的重視和良好願望。近年來，兩國雙邊貿易穩步增長，合作領域不斷拓展。奧地利擁有強大研究能力和眾多小眾技術，奧企業以高品質、可持續和創新為核心競爭力，在許多細分領域居於全球領先地位。從機械製造﹑環保技術﹑食品加工到醫療健康，奧企業憑借卓越的產品和創新的技術，在中國市場取得了良好反響。而中國擁有巨大的市場和豐富的資源，具有完備的產業體系，擁有全球規模最大、門類最齊全、高效低成本的生產製造體系，這為兩國深化合作奠定了良好的基礎。



目前，奧地利新政府剛剛成立。3月6日，在奧地利經濟活動中具有舉足輕重地位的聯邦商會負責人表示，儘管全球經濟面臨諸多挑戰，但開放合作仍是推動經濟增長的重要動力。聯邦商會始終致力於促進國際經貿往來，為企業提供支持，推動奧中雙邊投資與合作。歡迎更多中國企業赴奧投資，拓展歐洲市場，同時期待奧地利企業在中國實現更大的發展。詹偉平說：“這無疑是一個積極信號，表明奧新政府將一如既往地重視對華關係，特別是經貿關係。”