以色列：美國的中東政策故製造“混亂遮罩”

中評社北京3月13日電／據新華社報導，以色列《國土報》近日刊登以色列前資深外交官阿隆·平卡斯評論文章稱，美國的中東政策自相矛盾、反復無常，故意製造“混亂遮罩”，目的是讓自身在任何情況下都有回旋餘地。文章摘要如下：



文章指出，美國總統特朗普在加沙問題上的立場反復無常，既要求衝突立即結束，又表示已同意以色列恢復軍事行動；既支持加沙地帶停火協議進入第二階段，又威脅說如果巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）不在規定期限內釋放所有被扣押人員就將面臨嚴厲打擊。此外，特朗普提議將加沙地帶的全部巴勒斯坦人遷出，同時又支持互換扣押人員與長期停火方案。後者實際上允許哈馬斯繼續留在加沙，儘管其治理權將受到限制。



文章分析認為，這些自相矛盾的外交政策看起來令人費解，但如果瞭解特朗普政府的核心思維方式，便能找到內在邏輯。其首要目標是擺脫加沙問題、不讓它占據自身政治議程。美政府的外交政策反復無常並非偶然，而是故意製造“混亂遮罩”，讓自身在任何情況下都能有回旋餘地。



文章指出，特朗普的這種外交政策具有破壞性、缺乏建設性。美政府以一種“先拆後建”的方式處理國際關係，且往往忽略了“後建”部分。



文章認為，以色列對美國的影響力“非常有限”，特朗普或許也並沒有真把以色列視為“不可或缺的盟友”。他對以色列總理內塔尼亞胡的耐心正在消耗殆盡。在特朗普看來，內塔尼亞胡不僅2023年10月7日應對哈馬斯突襲表現失敗，也未能兌現徹底消滅哈馬斯的承諾，有“拖累美國”之嫌。在特朗普的政治敘事中，以色列正被描繪成一個需要美國善後的角色。隨著時間推移，特朗普對以色列的不滿可能會進一步加深，並影響未來美國對以色列的外交政策走向。