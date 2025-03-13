美載人“龍”飛船因故障取消發射

中評社北京3月13日電／據新華社報導，美國太空探索技術公司“龍”飛船原定12日執行新一期載人航天任務，搭載4名宇航員飛往國際空間站，並接回因波音“星際客機”飛船技術故障滯留太空的美國宇航員。但當日該發射任務因地面系統故障取消。



“龍”飛船計劃於美國東部時間12日19時48分（北京時間13日7時48分）搭乘“獵鷹9”火箭從佛羅裡達州肯尼迪航天中心發射升空。美國航天局直播畫面顯示，4名宇航員已按預定計劃進入飛船並就位。但發射前約40分鐘任務被叫停。



美航天局隨後表示，發射取消的原因是“獵鷹9”火箭地面支撐夾臂出現液壓系統問題。任務團隊計劃不早於美國東部時間13日19時26分（北京時間14日7時26分）嘗試下一次發射。如果發射如期進行，“龍”飛船計劃於美國東部時間14日23時30分許（北京時間15日11時30分許）與國際空間站對接。



這次代號“Crew－10”的航天任務是載人“龍”飛船第10次為國際空間站運送輪換宇航員。此次將搭乘“龍”飛船前往空間站的4名宇航員分別是美國宇航員安妮·麥克萊恩、尼科爾·艾爾斯、日本宇航員大西卓哉和俄羅斯宇航員基里爾·佩斯科夫。



按計劃，待“Crew－10”宇航員到達空間站後，包括因“星際客機”故障滯留空間站的美國宇航員威爾莫爾和威廉姆斯在內的4名“Crew－9”任務宇航員將不早於美國東部時間17日9時05分（北京時間17日21時05分）搭乘“龍”飛船離開空間站，啟程返回地球。



威爾莫爾和威廉姆斯於2024年6月5日搭乘波音“星際客機”飛赴空間站，執行“星際客機”首次載人試飛任務。飛船原定去年6月14日返航，但因推進器故障和氦氣洩漏等問題，返航時間一再推遲。