“赫拉”飛掠火星　將前往近地雙小行星系統

中評社北京3月13日電／據新華社報導，歐洲航天局“赫拉”航天器於12日飛掠火星，利用火星引力改變飛行軌道從而節省燃料，並縮短前往一個近地雙小行星系統的時間。



歐航局在其官網說，此次近距離飛掠火星過程中，“赫拉”與火星最近距離約5000公裡。“赫拉”還將利用所載的多種儀器觀測火衛二，也有機會對火衛一成像。



“赫拉”航天器的目標是一個近地雙小行星系統，包含兩顆小行星，其中較小的小行星“雙形態”圍繞另一顆小行星“雙胞胎”運行。預計“赫拉”將於2026年12月抵達這個雙小行星系統，並對小行星“雙形態”進行“回訪”。



靠近地球軌道運行的小行星或彗星存在跟地球相撞的潛在風險。2022年9月26日，美國航天局“雙小行星重定向測試（DART）”航天器曾撞擊小行星“雙形態”以改變它的運行軌道。美航天局稱，這一任務驗證了人類可通過自主導航的航天器與小行星“故意”碰撞，使小行星偏離原軌道從而保護地球。這種技術被稱為動能撞擊技術。



在此背景下，歐航局“赫拉”航天器於2024年10月7日發射升空，目的在於“回訪”被撞擊過的小行星“雙形態”並進行深度探測，觀測撞擊坑並測量小行星的質量等，從而將動能撞擊行星防禦方案完善為可重復使用的技術，並增進人類對小行星以及太陽系形成和演化過程的瞭解。