歐盟加拿大反制　向美徵收報復性關稅

中評社北京3月13日電／據大公網報導，美國從3月12日開始對所有進口鋼鋁產品加征25%關稅。歐盟當天宣布，從4月起將對價值260億歐元（約2200億港元）的美國商品加征報復性關稅。加拿大12日宣布，從13日開始向總值298億加元（約1600億港元）的美國產品加征25%關稅。分析指，特朗普政府的關稅政策正為美國經濟帶來混亂和不確定性，讓投資者、企業和消費者難以制定計劃，令市場愈發擔憂美國將陷入經濟衰退。



美國對所有進口鋼鋁產品加征25%關稅的措施12日正式生效。白宮官員強調沒有任何例外和豁免。歐盟委員會主席馮德萊恩當天表示，歐盟對美國此舉“深感遺憾”，這一措施將損害就業，推動價格上漲，擾亂供應鏈，給歐盟和美國經濟帶來不確定性。



歐盟批美鋼鋁關稅“無正當性”



美國鋼鋁關稅預計將衝擊價值280億美元（約2200億港元）的歐盟產品，歐盟的反制措施也以價值260億歐元的美國進口產品為徵收範圍。歐盟的反制關稅將分為兩部分：第一部分措施是從4月1日起，重啟歐盟於特朗普第一任期內對美國關稅的反制措施，對價值80億歐元的美國商品徵收關稅，包括哈雷.戴維森電單車、波本威士忌、牛仔褲等標誌性美國商品；第二部分措施將從4月中旬開始，對超過180億歐元的美國商品徵收關稅。



歐盟委員會文件指出，美國這次鋼鋁關稅包括廚具等生活用品，以及僅使用部分鋼鋁材料的機械、健身器材、電器等。



歐盟委員會負責貿易和經濟安全等事務的委員謝夫喬維奇表示，美國對歐盟鋼鋁產品徵收關稅“方向完全錯誤”。謝夫喬維奇2月曾赴美與特朗普政府貿易官員就關稅事宜談判，他近日坦言當時進展不順，“美國政府似乎並沒有想要（與歐盟）達成協議”。



歐洲議會貿易委員會主席朗吉批評美國鋼鋁關稅“任意設定，沒有法律和經濟的正當性”，他稱美國要作出選擇，是進一步製造貿易混亂，還是共同擴大商業機會，“無論哪個選擇，歐盟都已準備好應對”。