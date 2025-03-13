鋼鋁關稅生效　美物價恐再上漲

中評社北京3月13日電／據大公網報導，綜合《經濟學人》、法新社、《華爾街日報》報導：美國對所有進口的鋼鋁產品加征25%關稅的措施於12日正式生效。分析指出，特朗普此舉很可能使家電、汽車及飲料罐等各種產品製造成本提高，進而推升相關產品物價。智庫加圖研究所研究員帕卡德稱：“要是馬上就看到關稅反映在物價上，我也不會太驚訝。”



《經濟學人》指出，美國政府對進口鋼鋁產品徵收高額關稅，不僅難以提振國內金屬產量，還將使眾多美國企業陷入困境。據波士頓咨詢公司測算，新的關稅措施將使美國鋼鐵和鋁進口成本增加220億美元，飛機零件等衍生產品的成本額外增加290億美元。



主要以金屬為原材料的企業受到的影響更加嚴重，例如挖土機等建築設備行業、飲料罐行業、石油鑽探行業都將承受成本大幅上漲壓力。



美媒指出，受影響企業很可能將原材料的上升成本轉嫁給消費者，導致美國人的生活成本大幅提高。69歲的莫裡斯.阿扎迪擁有一家小型建築公司，他告訴《華爾街日報》，鑒於特朗普政府的經濟政策可能對建築業造成打擊，自己已經在考慮裁員。



密歇根大學今年2月的消費者調查顯示，美國消費者信心指數下降了近10%。巴克萊銀行首席美國經濟學家馬克.吉安諾尼表示：“消費者對正在發生的重大變化感到非常不確定和擔憂，他們暫緩一部分支出是有道理的。”