美太空人滯留逾9月　有望近日返地球

中評社北京3月13日電／據大公網報導，綜合法新社、美聯社報導：美東時間12日晚7時48分（本港時間13日上午7時48分），SpaceX的“獵鷹9號”火箭將攜帶“龍”飛船，預計將4名太空人送上國際空間站，並接回2位滯留空間站已長達9個多月的太空人返回地球。如果“獵鷹9號”此次交接任務一切順利的話，計劃將於16日返航。



兩名太空人威廉姆斯和威爾莫爾去年6月乘波音“星際客機”飛船前往國際空間站，原定任務只需要8天，但由於“星際客機”故障，被迫滯留太空。



和SpaceX同屬美國富豪馬斯克旗下公司的電動車品牌特斯拉（Tesla），近日在全球多地成為抗議及攻擊目標。為表達對馬斯克的支持，美國總統特朗普11日在白宮舉辦了一場特斯拉汽車宣傳活動。特朗普在馬斯克陪同下，試坐一輛特斯拉電動車，並最終購買了一輛Model S。



特朗普稱，會付款買下這輛車，放在白宮供職員使用，希望此舉有助於提振特斯拉的業績及股價。他表示，針對特斯拉經銷店的暴力行為將被定性為國內恐怖主義，肇事者將“經歷地獄般的折磨”。



特斯拉股價近期持續受壓，與最高位相比，公司股價下挫逾5成。分析指，這與DOGE大規模裁減政府部門及人手、馬斯克力挺歐洲極右翼政黨引發不滿有關。

