德國擴軍遇阻　兵力不增反減

中評社北京3月13日電／據大公網報導，綜合《金融時報》、法新社報導：俄烏衝突爆發後，德國提出增強軍事力量的計劃。但11日發布的一份官方報告顯示，德國聯邦國防軍有四分之一的新兵入伍不到6個月便決定退出現役，兵力不增反減。



德國聯邦議院國防軍專員霍格在11日發布的年度報告中指出，儘管德國在俄烏衝突爆發後進行大規模招募，國防軍人數仍從2023年的181540人減少至2024年的181200人，平均年齡則從32歲上升至34歲。德國原定於今年實現增兵至20萬人的目標，後來推遲至2031年實現，但按照現在的趨勢，這個目標顯得遙不可及。



霍格指出，四分之一的新兵入伍不到6個月就會退伍，這令德國面臨兵力不足的問題。此外，德國雖然增加了國防預算，2024年首次達到北約設定的GDP占比2%的目標，但2022年設立的1000億歐元特別國防基金已消耗逾八成。霍格說，還有許多工作要做，“採購戰車、艦艇、戰機或實現營區現代化都需要時間”。報告呼籲德國政府繼續追加常規國防預算，投入更多資金解決兵力不足和軍隊基礎設施情況不佳的問題。



德國上月舉行大選，目前聯盟黨和社民黨正就聯合組閣展開談判，並計劃通過修改債務條款來增加軍事支出。但此舉需要獲得聯邦議院三分之二多數支持，料將面臨政治阻力。