中評社北京3月13日電／網評：香港要在AI浪潮中把握機遇



來源：大公網 作者：楊華勇（中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長）



日前，黃廷方慈善基金與信和集團捐出兩億元予“InnoHK創新香港研發平台”旗下的香港生成式人工智能研發中心，以支持香港的人工智能（AI）發展。財政司司長陳茂波在捐贈儀式致辭表示，今次捐贈將支持中心建立服務平台，為市民提供港產大模型“港話通”服務，是業界首個將DeepSeek本地化模型所提供的服務，他期待模型進一步發展，向更多應用場景延伸，令服務更多元，讓更多市民受惠。



事實上，香港要在這一波人工智能引領的浪潮中，緊緊把握機遇。



DeepSeek的成功，顛覆長期以來美國在AI領域保持領先的觀點，這種進步不僅打破技術封鎖，還為全球AI發展帶來新機遇。美國對DeepSeek的成功反應先是驚訝，然後變成害怕以至抹黑攻擊。然而，在實力面前，在無可爭議的強大能力面前，再多的攻擊抹黑都是蒼白的，採用開源式模型DeepSeek才是當之無愧的“OpenAI”。



DeepSeek的人工智能技術迅速成功，香港在金融、醫療、零售等多個行業得到了廣泛應用。DeepSeek的成功為香港帶來了前所未有的機遇，它不僅代表了技術的突破，更象徵著香港在全球科技領域中的重要地位。



國務院總理李強作的政府工作報告，共28次提到“科技”、40次“創新”。當中提及AI產業，指“支持大模型廣泛應用”。工作報告提出，激發數字經濟創新活力。持續推進“人工智能＋”行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢更好結合起來，支持大模型廣泛應用，大力發展智慧網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備。