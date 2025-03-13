中評社北京3月13日電／網評：國家發展勢不可擋 香港定位前景光明



來源：大公網 作者：邱達昌（全國政協常委）



今年的全國兩會日前勝利閉幕，順利完成各項議程。過去的一年，國際形勢複雜多變，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，國家經濟運行穩中有進，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，高質量發展扎實推進，取得了舉世矚目的成就。從國務院總理李強所作的政府工作報告可以看出，國家在經濟發展、科技及產業升級、綠色低碳、對外開放等方面充分展示出負責任大國的擔當，令人對以中國式現代化全面推進強國建設充滿信心。



工作報告指出，2024年國內生產總值達到134.9萬億元，增長5%，對全球經濟增長的貢獻率保持在30%左右。中國作為擁有超過14億人口的世界第二大經濟體，取得如此成就實屬不易，再次體現了中國式現代化道路的強大生命力和制度優越性。



創新創造開創新局面



科技創新和產業創新方面，國有企業和民營企業同心協力，推動新興產業和未來產業發展壯大，前進的腳步從未停止。去年新能源汽車年產量逾1300萬輛，暢銷海內外；低空經濟、人工智能等領域取得新成果，DeepSeek應用以其高效率、低成本的表現引起世界熱議。筆者相信，憑借中華民族積極創新、努力拼搏的傳統精神，國家科技創新發展領航世界勢不可擋。



全力推進綠色低碳發展方面，國家不斷推動重點行業節能降碳改造，推進新能源開發利用，可再生能源發電新增裝機3.73億千瓦，非化石能源發電量占總發電量的比重接近40%，為推進全世界碳達峰、碳中和付出了巨大努力，體現了構建人類命運共同體的責任擔當。