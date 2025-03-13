中評社北京3月13日電／網評：大力發展金融科技 提升香港競爭力



來源：大公網 作者：陳仲尼（港區全國人大代表、香港立法會議員）



全國兩會勝利閉幕。今年兩會標注著全新的時代方位——高質量完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打好基礎。在這進一步全面深化改革的關鍵時刻，做好今年人大工作意義重大。作為港區全國人大代表，更要帶頭將全國兩會精神宣傳好、落實好，凝聚香港社會發展強大合力，讓各界抓緊新時代新機遇，發揮“一國兩制”制度優勢，推動香港邁向由治及興新篇章。



今年政府工作報告向全世界展示了我國“穩中求進”的亮麗成績單。過去一年，我國經濟運行總體平穩、穩中有進，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，高質量發展扎實推進，新質生產力穩步發展，我國經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強，中國式現代化邁出新的堅實步伐。在國家加大力度發展新質生產力、民營經濟活力和各方面信心越來越足、經濟持續回升向好的情況下，香港面臨新一輪巨大的發展機遇期，必須堅持融入國家發展大局，鞏固提升獨特優勢和地位，才能在“一國兩制”實踐新階段取得更大成就。



讓“鑽石”發光發亮



政府工作報告特別提出支持香港“深化國際交往合作”。香港長期以來都是國家最國際化的城市，無論法律制度、營商制度、金融市場規則，還是資金、資訊的自由流通，都和國際接軌，亦因此一直積極連結內地和國際市場，努力把外資“引進來”，協助內地企業“走出去”。在國家健全對外關放機制的過程中，香港扮演更加積極的角色，這不只是國家的期望，也是實現自身實破性發展的關鍵。



香港本就擁有豐富的高教和教研資源，同時大灣區深圳、廣州等地則大舉發展高新製造業。一方面，香港未來要繼續與這些城市加強合作、強強聯手，將基礎研究高效轉化為創新成果，加速推進大灣區內部的產學合作；另一方面，香港也必須借推動新產業大力發展金融科技，鞏固自身的傳統優勢。