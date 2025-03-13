杜特爾特被送往海牙，菲各界怎麼看

中評社北京3月13日電／據新華社報導，菲律賓前總統杜特爾特12日抵達國際刑事法院總部所在地荷蘭海牙。那麼，菲律賓各界怎麼看待此事？



菲民眾反應是什麼



杜特爾特被送往海牙消息傳出後，杜特爾特的支持者在包括宿務市、達沃市在內的菲多個城市舉行集會進行聲援，並指責此次事件是對杜特爾特的政治迫害。至12日，在杜特爾特家鄉棉蘭老島的抗議仍在繼續。



資深媒體人、曾擔任阿羅約總統新聞發言人的裡戈韋托·蒂格勞在《馬尼拉時報》專欄文章中說，對杜特爾特的拘留及遣送形同“綁架”。其逮捕令應由法院法官根據法律發出，“這裡的法官是指菲律賓法官，而不是由外國人組成的所謂國際刑事法院”。



菲政府如何改口



11日，載有杜特爾特的飛機離開菲領空不久，菲總統馬科斯召開新聞發布會稱：“國際刑警組織請求協助，我們照做了，因為我們對國際刑警組織的承諾必須履行。”



菲現政府曾在2023年2月表示，國際刑事法院對杜特爾特的調查“是對菲內部事務的干預，是對我們主權的威脅”。但今年1月，菲政府改口稱：“如果國際刑事法院做出決定並通過國際刑警組織採取行動，我們將做出積極回應。”



從菲輿論來看，拘留杜特爾特並將他送往海牙的做法在菲國內存在極大爭議。