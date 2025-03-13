【
大
中
小
】 【
打 印
】
英媒：波蘭總統提議美將核彈頭部署到其領土
http://www.CRNTT.com
2025-03-13 17:43:55
中評社北京3月13日電／據新華社報導，據英國《金融時報》13日報導，波蘭總統杜達已提議美國將核彈頭部署至波蘭領土，以威懾俄羅斯，遏制其“未來的侵略”。
杜達在接受該報採訪時說，近日他與美國政府烏克蘭和俄羅斯事務特使凱洛格討論了這一提議。杜達說，美國總統特朗普可能將儲存在西歐或美國的核彈頭重新部署到波蘭，這“顯而易見”。
“北約的邊界在1999年向東移動，26年後，北約的基礎設施也應向東移動。對我來說，這是顯而易見的。”他說，“我認為不僅時機已到，而且如果這些武器已部署在這裡，會更安全。”
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
波蘭：美國已恢復提供烏克蘭軍援
(2025-03-13 10:39:22)
波蘭新年度加快軍備建設
(2025-03-13 10:29:42)
傲慢！候任美大使對波蘭政府發號施令太荒謬
(2025-03-12 13:48:17)
波蘭總理：波蘭必須考慮獲得核武器
(2025-03-10 13:31:00)
波蘭外長：波方承擔了烏使用“星鏈”的費用
(2025-03-10 11:21:02)
波蘭與烏克蘭將擴大國防領域合作
(2025-03-07 14:13:52)
波蘭證實：美國已暫停軍援烏克蘭
(2025-03-05 16:20:54)
俄媒：波蘭政府“沒錢”維護F-16戰機
(2025-03-05 16:18:20)
波蘭總理說俄烏和談需要有歐洲參與
(2025-02-26 11:02:33)
俄烏戰爭3周年 波蘭駐台辦悼亡故烏克蘭人
(2025-02-24 17:03:26)