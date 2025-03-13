英媒：波蘭總統提議美將核彈頭部署到其領土

中評社北京3月13日電／據新華社報導，據英國《金融時報》13日報導，波蘭總統杜達已提議美國將核彈頭部署至波蘭領土，以威懾俄羅斯，遏制其“未來的侵略”。



杜達在接受該報採訪時說，近日他與美國政府烏克蘭和俄羅斯事務特使凱洛格討論了這一提議。杜達說，美國總統特朗普可能將儲存在西歐或美國的核彈頭重新部署到波蘭，這“顯而易見”。



“北約的邊界在1999年向東移動，26年後，北約的基礎設施也應向東移動。對我來說，這是顯而易見的。”他說，“我認為不僅時機已到，而且如果這些武器已部署在這裡，會更安全。”