英國撤銷一名俄羅斯外交官常駐資格

中評社北京3月13日電／據新華社報導，英國外交部12日發表聲明稱，已召見俄羅斯駐英國大使，告知將撤銷一名俄外交官及其配偶的常駐資格。



英外交部發言人表示，這是對俄羅斯早些時候撤銷英國駐俄外交官常駐資格的回應。這名發言人說：“我們不會輕易做出這一決定，但我們一直向俄羅斯明確表示，如果他們升級，我們將採取對等行動。”



俄羅斯聯邦安全局10日發表聲明說，英國駐俄使館兩名人員因提供虛假個人信息以及涉嫌從事情報和顛覆活動，已被要求在兩周內離境。英方在12日的聲明中否認這一指控。