美國務卿稱美烏會談涉及烏方領土讓步問題

中評社北京3月13日電／據新華社報導，美國國務卿魯比奧12日說，美國和烏克蘭代表團日前在沙特阿拉伯會談期間曾討論烏克蘭領土讓步問題。



美國國務院官網發布魯比奧在愛爾蘭期間接受媒體採訪全文。有記者問，美烏沙特會談是否談到領土讓步問題，魯比奧說：“是的，我們進行了討論。”但魯比奧明確表示“不會公開談判的內容”。



他說，美烏會談的大部分內容都是關於談判進程，而不是具體條款。



在談到烏克蘭安全保障時，魯比奧表示，美烏談的更多是“威懾”，以確保烏克蘭實現持久和平。



當有記者問，美烏礦產協議是否是一種安全保障時，魯比奧說：“我不會把它說成是一種安全保障，但如果美國有既得經濟利益，為美國人和烏克蘭人帶來收入，那麼當它受到挑戰或威脅時，我們就會……去保護它。”



美烏會後發表的聯合聲明寫道：“烏克蘭代表團重申，歐洲合作夥伴應參與和平進程。”有記者問為什麼只是烏方代表團作此表述，美方似乎不支持這一說法。魯比奧說，“我們不反對這一說法。我認為該說法只是表明他們（烏克蘭人）提出了這一問題”。



美國和烏克蘭代表團11日在沙特阿拉伯城市吉達舉行會談。魯比奧在會談前稱，烏克蘭在未來達成的任何俄烏和平協議中都必須做出領土讓步。烏克蘭總統澤連斯基12日在記者會上表示，烏方不會承認被占領土屬於俄羅斯。俄羅斯總統普京同日在庫爾斯克地區視察時表示，要徹底奪回庫爾斯克地區，並考慮沿國家邊界建立安全區。