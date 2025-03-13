美烏會談成果有限　俄恐難接受臨時停火

這是3月11日在沙特阿拉伯吉達拍攝的美國和烏克蘭代表團會談現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月13日電／據新華社報導，烏克蘭和美國代表團11日在沙特阿拉伯就烏克蘭問題舉行會談。對於會談成果，俄方人士認為，俄羅斯不大可能接受美國提議的俄烏30天臨時停火。



一名不公開姓名的俄方人士告訴媒體，在沒有談妥停火條件和得到一定程度保證的情況下，俄羅斯總統普京恐難同意停火。“在目前條件下，普京難以同意，”這名消息人士說，俄方“處於強勢地位，因為俄羅斯正在（戰場）推進”。



普京12日視察庫爾斯克地區，要求俄軍徹底奪回這一地區的失地。普京在一個指揮中心召開會議說，當前俄軍任務是迅速徹底擊潰庫爾斯克地區的烏克蘭武裝力量，恢復邊界沿線局勢。



俄武裝力量總參謀長格拉西莫夫在會上匯報說，俄軍已奪回庫爾斯克地區超過86%的烏軍占領地區。



俄國家杜馬（議會下院）議員索博列夫認為，俄羅斯不會接受臨時停火，因為美國可能會利用臨時停火重新武裝烏克蘭。



俄聯邦政府財政金融大學專家傑尼索夫表示，美方並沒有提出解決烏克蘭問題切實可行的和平計劃，只是試圖凍結衝突，衝突很可能再次爆發，這種模式不符合俄羅斯的利益。



普京去年12月明確表示，俄羅斯不需要停火，需要的是有保證的長期和平，而“如何獲得這些保證是個難題”。



美烏兩國11日會談後發表的聯合聲明說，烏方願意接受美方提出的俄烏30天臨時停火建議。隨後，美國恢復了此前切斷的對烏軍事援助和情報共享。



路透社的報導認為，烏方通過答應美方提出的臨時停火提議，實現了自身“短期”主要訴求，緩和了此前不斷惡化的烏美關係，但俄烏衝突的根本問題並未解決。



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃12日對俄羅斯衛星廣播電台說：“俄羅斯立場的形成不會發生在（俄羅斯）境外……而是在俄羅斯境內。”