“絲路心相通”柬讀中國交流活動在金邊舉辦

中評社北京3月13日電／據人民網報導，金邊消息：12日，“絲路心相通”柬讀中國交流活動在柬埔寨首都金邊皇家大學舉行。與會嘉賓通過交流觀點、分享案例，深入探討了中國全過程人民民主的豐富內涵。



此次活動由中國和平發展基金會駐柬埔寨辦事處與柬中關係發展學會聯合主辦，並由中國民間組織國際交流促進會指導。柬埔寨政府相關部門官員、柬中友好青年之家代表以及高校師生等100餘人參加了活動。



柬中關係發展學會會長謝莫尼勒在儀式上表示，“絲路心相通”柬讀中國交流活動旨在通過闡釋中國的發展理念，增進柬埔寨政府、青年及社會各界對中國的瞭解，加強柬中民間交流與合作。



中國和平發展基金會駐柬埔寨辦事處主任劉戰國在儀式上分享了與柬方合作夥伴共同開展的中柬友好扶貧示範村項目、中國鄉村發展經驗等生動案例，闡述了中國全過程人民民主的全流程、全覆蓋和全參與等重要特點。



中國駐柬埔寨使館參贊武傳兵指出，中國全過程人民民主開辟了一條不同於西方國家的政治發展道路。各國有權選擇適合自身的政治制度模式，彼此應相互尊重、求同存異、交流互鑒，共同豐富和發展人類政治文明，尊重各國獨立自主選擇民主實現路徑的權利。



柬埔寨公共工程和運輸部國務秘書、柬中友協副主席劉凡表示，中國全國兩會是外界觀察中國全過程人民民主的重要窗口，充分體現了中國人民的意願。他高度評價柬中兩國民間社會組織的密切合作，認為這對促進柬埔寨經濟社會發展以及推動柬中兩國“心聯通”作出了重要貢獻。