水果將大量上市　泰國五大部門尋求中國銷路

中評社北京3月13日電／據人民網報導，當地時間11日，泰國總理佩通坦公布當天內閣會議的內容稱，內閣會議收悉了來自農業暨合作社部的匯報，稱2025年泰國多種水果的產量均較去年有所增長，特別是每年能夠創造超1，500億泰銖價值的經濟水果榴蓮，而榴蓮的主要採購市場為中國。因此，為避免未來幾個月內水果大量上市期間出現產品價格下跌和產品滯銷情況，現已委托農業暨合作社部及相關部門準備好應對措施，以對上市水果進行有效管理。同時下令讓商業部、財政部、交通部、農業暨合作社部和外交部負責與中國相關部門開展合作，尋求水果銷路。



此外，總理府辦公室發言人吉拉育透露上述5大部門的分工情況稱，商業部負責出台措施支持生產源頭產品分銷，包括促進國內消費和拓展國外市場，推動水果出口至更多國家和地區；財政部下屬海關廳及相關部門負責制定計劃，延長與鄰國相連及向中國出口的陸路站點開放時間，保障榴蓮的運輸時間；交通部負責與私營部門商討，準備充足的運輸車輛和集裝箱，並給予相應便利；農業暨合作社部嚴格監管產品質量檢驗，特別是中國方面嚴格要求的鎘和碱性黃物質的檢驗，一旦發現違法行為將立即採取法律行動；外交部攜農業暨合作社部、商業部與中國相關部門協商合作，在進口泰國榴蓮方面給予便利，如認可泰國實驗室的檢驗成果等。同時，上述分工及指示還將應用到即將大量上市的山竹、龍眼等農產品中。