外媒話兩會：世界洞察中國信心與擔當

中評社北京3月13日電／據人民網報導，全國兩會期間，世界目光再度聚焦中國。各國媒體和記者大篇幅報導中國全國兩會，並對中國未來發展規劃作出評價。



“勾勒了改革方向，為高質量發展注入不竭動力”



肯尼亞新聞網站The Star刊登的文章指出，中國的經濟增長目標連續三年保持在5%左右，顯示出在面臨挑戰的情況下，中國仍將保持穩定增長這一戰略重點。文章對政府工作報告中有關養老、國債等相關政策進行分析並表示，“長遠來看，這些備受期待的措施將增強民眾信心並釋放消費潛力”。



阿爾及利亞Akhbar El Yom新聞網站發表評論指出，中國的政府工作報告回應了人們的期待，勾勒了改革的方向，謀求保障人民民生福祉，為中國高質量發展注入了不竭動力。



新加坡《聯合早報》發表評論文章說，政府工作報告中的多項指標明確向市場釋放積極信號，同時展現了中國政府應對外部挑戰的信心。



阿根廷《十二頁報》分析指出，今年的中國全國兩會反映出中國將繼續著力於吸引外資、鞏固經濟穩定和保持工業發展。同時，中國致力於創造更具吸引力和更加公平的商業環境、促進外資在中國的持續發展。



“中國在科技領域已成為許多國家的典範”



新加坡《聯合早報》評論說，除大力推動消費外，科技創新引領新質生產力發展是今年的另一重點。DeepSeek的創新突破不僅促進國際投資者對中國科技創新能力和中國資產價值的重估，還可能加快中國各行業對人工智能的應用及商業化進程。中國正步入人工智能投資、普及化和商業應用高速發展的新階段，整個人工智能生態系統將是中國未來數年科技投資的新引擎。