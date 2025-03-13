赴泰國際中文教育志願者歡送會在曼谷舉行

中評社北京3月13日電／據人民網報導，當地時間12 日，一場別開生面的“第 22 批赴泰國際中文教育志願者離任歡送大會”在雲端圓滿舉行。此次活動由中國教育部中外語言交流合作中心牽頭組織，以 “中泰一家親，共築文化橋” 為主題，借助互聯網打破空間限制，讓中泰兩國的領導嘉賓、師生們齊聚線上，為828名即將離任的赴泰國際中文教育志願者送上深深的感謝與美好的祝福。



今年意義非凡，正值中泰建交50周年。目前，中國教育部已向世界150多個國家和地區派出近7萬名國際中文教育志願者，其中僅泰國就有2萬多人。而第22批赴泰國際中文教育志願者，肩負著傳播中華文化的使命，任教於泰國71府的527所學校。在過去10個月的志願服務中，他們以飽滿的熱情和強烈的擔當，成為中泰文化交流的堅實橋梁與友好使者。



歡送會在莊重而溫馨的氛圍中拉開帷幕。泰國副僧王頌德通猜、泰國教育部部長蓬普·奇措、泰國高等教育、科研與創新部副部長素帕猜·寨薩木、中國駐泰國大使韓志強、中國教育部中外語言交流合作中心主任鬱雲峰等重要領導嘉賓紛紛通過視頻發表致辭。



鬱雲峰向離任志願者表達了親切問候，高度肯定了他們為泰國中文教育所作出的卓越貢獻，讚揚了他們身上的青春朝氣與責任擔當，並鼓勵他們繼續做中泰友好的積極推動者。



韓志強指出，中泰兩國情誼深厚，是好鄰居、好親戚、好夥伴。自2003年中國政府啟動赴泰國際中文教育志願者項目以來，已有2萬餘名志願者來泰工作。他們憑借專業素養和敬業精神，贏得了泰國學生的喜愛和學校的認可，展現了新時代中國青年的良好風貌，不僅傳授中文和中國文化，更播撒下中泰友好的種子。韓志強還感謝各方對志願者項目的支持，並強調中泰建交50周年是重要里程碑，相信泰國中文教育事業將不斷發展。



蓬普·奇措在致辭中祝賀第22批828名赴泰國際中文教育志願者圓滿完成教學任務。他提到，今年是中泰建交50周年，國際中文教育志願者服務項目從2003年持續至今，是中泰教育領域廣泛合作的重要體現。蓬普·奇措感謝志願者們一年來的辛勤付出，以及中外語言交流合作中心、中國駐泰大使館等各方的支持，並祝願志願者們身體健康、事業有成、旅途平安。