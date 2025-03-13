巴西：“期待與中國共同實現綠色低碳發展”

中評社北京3月13日電／據人民網報導，期待與中國共同實現綠色低碳發展”——訪巴西淡水河穀高管盧西亞娜·布魯姆



巴西礦業巨頭淡水河穀公司全球對外事務董事總經理盧西亞娜·布魯姆近日接受新華社記者書面專訪時表示，作為半個多世紀的合作夥伴，淡水河穀公司長期看好中國經濟增長前景和中國市場發展機遇，期待與中國共同實現綠色低碳發展。



今年2月，布魯姆赴華訪問，中國經濟社會發展給她留下深刻印象。她說：“到處高樓林立，街上熱鬧非凡，飯店座無虛席……我建議那些對中國經濟心存疑慮的人去中國看看，眼見為實。”



布魯姆表示，中國作為世界第二大經濟體，一直是全球經濟增長重要引擎。去年，中國國內生產總值增長5%，順利實現增長目標，經濟總量首次突破130萬億元。考慮到中國龐大的經濟規模，這一增量相當於一個中等國家一年的經濟體量。在國際環境日益複雜的背景下，這一成就尤其令人欽佩，展現了中國經濟的強大韌性和對全球經濟的重大貢獻。



她表示，中國是全世界唯一擁有聯合國產業分類中所列全部工業門類的國家。2024年，中國全部工業增加值完成40.5萬億元，製造業總體規模連續15年保持全球第一。展望未來，相信中國將繼續在全球經濟中發揮關鍵作用。



淡水河穀1973年開始向中國出口鐵礦石，是最早與中國開展經貿往來的巴西企業之一。布魯姆說，對於跨國企業來說，中國市場具備諸多發展優勢，例如穩定的營商環境、龐大的消費群體、熟練的勞動力資源、完整且穩定的產業鏈和供應鏈，以及持續創新與技術進步。尤為重要的是，中國堅定不移推進高水平對外開放，持續優化外商投資環境。“我們在日常運營中一直深切感受到中國政府對外資企業的關心與支持。”



布魯姆表示，“今年2月中旬，我們宣布啟動‘新卡拉加斯’計劃，旨在到2030年將卡拉加斯地區鐵礦石和銅的年產能分別提升至2億噸和約35萬噸。這些投資正是基於我們對中國市場的長期承諾以及對中國經濟長期增長的信心”。