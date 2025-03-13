黃山旅遊推介會在巴黎舉行

中評社北京3月13日電／據人民網報導，當地時間3月10日，黃山旅遊發展股份有限公司在巴黎舉辦“黃山＆巴黎：世界遺產的壯麗邂逅”旅遊推介會，吸引了中法文化旅遊界的多位嘉賓，展示了黃山的絕美風光和深厚的徽州文化，助推黃山旅遊走向世界。



黃山旅遊發展股份有限公司董事長章德輝在開場致辭中，圍繞 “四重維度”，即自然之維——造物主的靈感殿堂、文明之維——東方美學的活態博物館、產業之維——文旅產業的新坐標系、合作之維——中法交往的窗口與橋梁，帶領現場來賓深度感知了一個立體鮮活的黃山。



世界旅遊組織國際旅遊專家瑪麗·皮埃爾·布歇曾經兩次前往黃山。她在推介會上分享了個人旅行體驗，並引用世界旅遊組織2025年1月最新統計，指出旅遊行業正快速恢復並出現不斷增長的趨勢。她認為，黃山在巴黎舉辦推介會，將有助於法國人民更好地瞭解黃山，促進兩國文化與旅遊的深度交流。



出生在阿爾卑斯山區，長期旅居中國的中法文化交流使者戴亮（Dante）也專程從家鄉趕來，分享他游覽黃山的體驗。他說到：“我在上海住了20多年，認識了很多好朋友，有不少是安徽人。我是一名創作歌手，每次去黃山我都能得到不一樣的體驗，激發我的創作靈感。那裡的風光、那裡的文化、那裡的人民，都讓我有不一樣的感受，我非常喜歡黃山，熱情邀請我的法國老鄉們都去黃山旅遊！”



中國駐巴黎旅遊辦事處主任助理胡琳指出，自2024年中國對法免簽政策延長叠加航班加密、航線新增、支付優化等入境游便利措施實施以來，法國赴華市場迅速升溫，赴華人數增長迅速。2025年是中法關係“新甲子”的開局之年，中法文旅雙向交往將持續深入。



推介會上，黃山迎客鬆旅行服務有限公司對黃山旅遊產品和線路做了詳細介紹，並與巴黎當地知名的法嘉華文旅集團共同簽署了旅遊戰略合作協議，雙方將以此協議為起點，共同為黃山旅遊開拓歐洲市場打下堅實基礎。現場還舉辦了“世界的黃山，黃山的世界” 主題圖片展，生動展示黃山的自然風光與文化底蘊。



