前海財稅服務集聚區　培育千億產業集群

中評社北京3月13日電／據大公網報導，新春開年首個工作日，香港稅務師張國和便來到前海與團隊開會，喜氣洋洋地開啟新一年“雙城”工作。“前海的發展日新月異，希望今年的工作也這般熱火朝天”，他暢想著。張國和進駐的前海國際稅務師大廈已納入前海財稅服務集聚區，成為前海“8－3－18”產業格局中的18個特色集聚區之一。



前海持續推動財稅領域規則接軌港澳和國際，有針對性地培育產業鏈條和生態，為全國企業提供接軌國際涉稅服務，打開多元化產業空間。數據顯示，前海服務業占GDP比重已提升至7成以上，2025年將培育形成金融、現代物流等一批千億級產業集群，構建多輪驅動的創新體系。



今年是“十四五”規劃收官之年，全國兩會期間發表的政府工作報告，字字句句傳遞“更加積極，凝聚力量，迎難而上，銳意進取”信號。報告提出，要始終堅持對外開放不動搖，擴大高水平對外開放，穩定對外貿易、鼓勵外商投資、深化多雙邊和區域經濟合作、高質量共建“一帶一路”。



擴大對外開放，前海動能澎湃。作為“特區中的特區”，前海持續促進財稅領域規則接軌港澳和國際，張國和進駐的前海國際稅務師大廈，為內地首座以稅務師命名的大廈，已納入前海財稅服務集聚區，是前海“8－3－18”產業格局中的18個特色集聚區之一。專業人士指，前海為香港專業服務提供規模化應用場景，香港國際化網絡則幫助內地企業突破“走出去”的認知壁壘。



數據顯示，經過兩年建設，前海財稅服務集聚區從零起步，聚焦“產業發展、改革創新、深港合作和對外開放”，突出“一樓宇、一產業、一政策、一品牌”，已引進31家全國百強及4A級以上財稅服務機構（總所5家），44家非百強機構及香港稅務學會、澳門稅務學會、香港華人會計師公會、世界華人會計師聯盟內地聯絡處等7家境內外重點行業協會，成為內地百強財稅服務機構集聚度最高的樓宇。



港稅務師助中企邁步東南亞



作為前海首批完成跨境執業備案的港澳涉稅專業人士，張國和（圓圖）以永誠（深圳）稅務師事務所香港合夥人身份在前海執業3年。像他一樣可在前海跨境便利執業的專業人士，已覆蓋工程建設、涉稅、文化等25類。深港兩地在規則銜接、優勢互補中，共同推動現代服務業向全球價值鏈高端攀升。