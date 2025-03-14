3月13日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京3月14日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧13日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：我們關注到，今年以來，一批重大外商投資項目接連落地中國，計劃投資額高達330億美元。有評論稱外企正用實際行動加碼投資中國市場。但也有觀點認為，數據顯示外商對華投資額近年來有所下滑，出現“外資撤出中國”的苗頭。發言人對此有何評論？



毛寧：最近也有其他記者問過類似問題。我可以同大家分享幾組中國權威部門發布的最新數據：截至去年底，外商累計在華投資設立企業近124萬家，實際使用外資20.6萬億元人民幣。去年，中國新設立外商投資企業近6萬家，同比增長9.9%。近5年外商在華直接投資收益率約9%，位居全球前列。從數據上看，中國依然是跨國投資的高地，“看多”“看漲”中國仍是眾多外企共識。



上個月，中方發布了穩外資20條，就有序擴大自主開放、提高投資促進水平提出新舉措。今年政府工作報告明確提出，切實保障外資企業在要素獲取、資質許可、標準制定、政府採購等方面的國民待遇，讓外資企業更好發展。



與中國同行就是與機遇同行。無論外部環境如何變化，中國將始終踐行高水平對外開放的承諾，始終歡迎外國企業投資中國、深耕中國，共享紅利、共同發展。



德新社記者：德國媒體報導稱，根據德情報機構掌握的證據，2020年全球新冠疫情暴發很可能源於武漢市一家實驗室的事故，請問外交部對此有何評論？中方對新冠疫情暴發有何立場？

