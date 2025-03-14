外交部：始終歡迎各國企業投資中國

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京3月13日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧今天下午在例行記者會上表示，無論外部環境如何變化，中國將始終踐行高水平對外開放的承諾，始終歡迎各國企業投資中國、深耕中國、共享紅利、共同發展。



有記者提問：今年以來，一批重大外商投資項目接連落地中國，計劃投資額高達330億美元。有評論稱，外企正用實際行動加碼投資中國市場。但也有觀點認為，數據顯示外商對華投資額近年來有所下滑，出現“外資撤出中國”的苗頭。請問發言人對此有何評論？



“我記得最近有其他記者也問過類似問題，我可以同大家分享幾組中國權威部門發布的最新數據。”毛寧說，截至去年年底，外商累計在華投資設立企業近124萬家，實際使用外資20.6萬億元人民幣。去年，中國新設立外商投資企業近6萬家，同比增長9.9%。近5年外商在華直接投資收益率約9%，位居全球前列。



毛寧表示，從數據上看，中國依然是跨國投資的高地，“看多”“看漲”中國仍然是眾多外企的共識。上個月，中方發布了穩外資20條，就有序擴大自主開放、提高投資促進水平提出了新舉措。今年的政府工作報告明確提出，切實保障外資企業在要素獲取、資質許可、標準制定、政府採購等方面的國民待遇，讓外資企業更好發展。



“與中國同行就是與機遇同行。無論外部環境如何變化，中國將始終踐行高水平對外開放的承諾，始終歡迎各國企業投資中國、深耕中國、共享紅利、共同發展。”毛寧說。

