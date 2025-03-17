羅祥喜：孫中山思想深刻影響中國啟示全球

羅祥喜（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月17日電（記者 段曉魯）3月12日，香港恒生大學聯合亞洲週刊舉辦主題為“孫中山對全球發展的啟示——紀念孫中山逝世一百週年座談會”，中評智庫基金會秘書長羅祥喜在會上表示，孫中山之所以得到兩岸及港澳同胞和全球華人的敬仰，重要原因之一是孫中山對近代中國的發展和當代中國的強大，作出了巨大的貢獻，孫中山的國家統一理念和思想也為我們正確認識和把握台海形勢、推進統一進程提供了精神動力和寶貴啟示。以下為發言全文：



今天（3月12日），我們懷著無比崇敬的心情，紀念偉大的民族英雄、愛國主義者、中國民主革命的先行者孫中山先生逝世一百周年。我們可以從很多方面來紀念孫中山先生的歷史貢獻和現實影響，但就今天的主題——孫中山對全球發展的啟示，我覺得可以從三個層次來分享我的認知和感悟：



第一，孫中山思想深刻影響近、現代中國的發展，中國的國家獨立、民族解放、經濟發展、科技進步和國際地位的提升本身就是對世界和平穩定的重大貢獻，國際社會可以從中得到許多有益的啟示。



孫中山先生一生以救國救民為己任，他的愛國主義精神深深感染了無數中國人。他始終把國家的利益放在首位，為中華民族的復興鞠躬盡瘁，死而後已。我們今天的“中華民族”概念和“振興中華”口號，都是首先由孫中山提出來的。他深刻認識到，要實現中華民族的偉大復興，必須找到一條適合中國國情的現代化道路。為此，他進行了不懈的探索和實踐，提出了許多具有前瞻性的主張。孫中山在《建國方略》中提出了包括鐵路建設、港口開發、工業發展等在內的宏偉藍圖，為中國現代化奠定了重要的思想理論基礎。孫中山的思想深刻影響了後來的中國共產黨人，成為現在中國特色社會主義理論的重要來源之一。

