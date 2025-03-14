中評現場：民建聯支部兩會精神分享會

兩會精神分享會（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月14日電（記者 段曉魯）全國兩會會議剛於北京閉幕。為深入學習及貫徹全國“兩會”精神，加強社區對國家發展方針的理解，九龍城民政事務處及民建聯九龍城支部聯合主辦“兩會精神分享會”。



分享會邀請到全國人大常委、立法會議員李慧琼擔任分享會主講嘉賓，就兩會最新政策方向及國家發展藍圖，與各界交流，將兩會精神更好融入社區建設。



李慧琼分享了自己參加兩會的感受與體驗，並就兩會的運作情況作介紹。此外，她對這次的報告充滿信心，中國現處於十分具有挑戰的時刻，但仍能保持5%的經濟增長。在新的一年，國家將繼續提振消費，全方位擴大國內需求，並深入實施科教興國的戰略，發展新質生產力。同時，國家亦注意到健康、養老、托兒等服務，因為這些領域都是市民願意花錢的地方。



李慧琼表示，香港的現代化還存在產業結構單一、轉型升級滯後等問題，必須立足改革創新，走發展新質生產力的新路，切入點是建設現代化產業體系，著力點是教育、科技、人才一起抓，推動傳統產業升級和開闊新興產業及未來產業的賽道。



李慧琼指，這次的全國人大代表會議十分有效率，在短短的時間內共完成7項議程。她希望把相關的兩會訊息傳遞給香港市民，做好宣傳，讓香港市民深入瞭解全國兩會。



九龍城民政事務專員蔣志豪表示，每一年兩會除了討論國家大事之外，亦是全球的焦點。一方面我們可以從中央政府的工作報告中，瞭解到國家在經濟、社會、科技等各領域的最新動態，從而更好的融合國家發展大局之中。另一方面，通過學習兩會的精神，我們可拓展視野，學習到祖國在優化公共服務、改善基層民生服務等領域的新思路，這對每一位市民都具有啟示意義。