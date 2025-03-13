日世博會造勢效果不佳 寄望SNS傳播口碑

中評社香港3月13日電／共同社報道，大阪･關西世博會13日迎來開幕倒計時一個月，然而氣氛尚未炒熱。看點宣傳力度不足，加之場館建設延遲和會場建設費飆升造成了“負面印象”，大阪府等方面的調查顯示，有意到場參觀的受訪者僅占35%左右，處於低迷狀態。相關人士竭盡所能挽回頹勢。他們也寄希望於在年輕人群中有影響力的社交平台（SNS）的宣傳，但尚難預料能否有起色。



▽驟降



大阪府等2024年12月面向全國6000人實施的問卷調查結果顯示，回答稱“想去”和“比較想去”世博會的人合計佔34.9%，遠低於日本國際博覽會協會（世博協會）提出的到2024年度達到50%的目標。2021年度的調查曾高達51.9%，但2022年度和2023年度驟降至41.2%和33.8%。



其間也是逆風不斷。參加國自建的海外展館動工延後成為問題。展出內容遲遲未確定，被視為世博會精彩看點的宣傳停滯。使用稅金的會場建設費最高達到2350億日元（約合人民幣115億元），約為最初計劃的1.9倍，引發批評。



▽爆紅？



包括2025年度原始預算案在內，大阪府與大阪市組成的世博推進局總計將投入逾36億日元用於造勢，例如讓擁有知名度的官方吉祥物“脈脈”積極登場亮相，以及用世博會海報和紀念物等裝飾街頭。世博協會也舉辦面向公眾的施工會場內部小規模參觀活動，不斷穩步展開宣傳。



開幕在即，主辦方計劃藉助網紅的傳播力，將向YouTube和TikTok的熱門視頻創作者發放採訪證，允許在場內進行拍攝。主辦方希望讓網紅們向重視SNS評價的年輕人群進行宣傳。



國際展覽局（BIE）一名官員表示，從往屆的世博會趨勢來看，“口碑會在開幕後一個月傳播開來”。世博協會的幹部期待地說：“如果開幕後爆紅，將立即引來關注。”